Лолита отреагировала на смерть телеведущего Антона Штейна

Певица Лолита Милявская узнала о сверти двоюродного племянника, телеведущего и блогера Антона Штейна от СМИ. Об этом она рассказала изданию "СтарХит".

"Я первый раз слышу, что Антон скончался. От чего? Расскажите, где это произошло? Мы не общались года два. Просто он занимался своей работой, а я своей. Он мой двоюродный племянник, поэтому общение у нас было достаточно редкое", – отметила певица.

По словам артистки, трагедия стала для нее тяжелым ударом. Лолита назвала Штейна красивым, хорошим и целеустремленным парнем, удивившись информации о том, что у него был цирроз печени. Она уточнила, что ведущий не употреблял алкоголь.

О смерти Штейна стало известно 1 апреля. Он скончался в гостинице в возрасте 37 лет. Его родственники и коллеги рассказали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая развилась на фоне хронических сердечно-сосудистых нарушений и тромбофлебита. Ситуация усугубилась заболеваниями печени.

В 2022 году Штейн создал собственный подкаст, в рамках которого брал интервью у знаменитых людей. В частности, к нему приходили актер Александр Ревва, певец Алексей Чумаков и сенатор Александр Карелин.

