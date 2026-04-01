Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 15:59

Общество

Тело телеведущего и блогера Антона Штейна найдено в гостинице

Фото: vk.com/antonsteinpodcast

Телеведущий и блогер Антон Штейн, известный как автор подкаста Anton Stein Podcast, скончался в гостинице в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Штейна, где информация о смерти подтверждена его родственниками и коллегами.

Уточняется, что причиной стала сердечная недостаточность, которая развилась на фоне хронических сердечно-сосудистых нарушений и тромбофлебита. Ситуация усугубилась заболеваниями печени, что в совокупности привело к летальному исходу.

Родные рассказали, что после остановки сердца журналист потерял сознание и разбил бровь. Чтобы избежать неверных трактовок, родственники объяснили, что все следственные мероприятия на месте смерти Штейна были проведены в соответствии с законом.

Утверждается, что в последнее время телеведущий также страдал от нервных срывов. Причина такого состояния не называется. Однако в интернете неоднократно появлялась информация о том, что Штейн якобы испытывал финансовые трудности.

Прощание с блогером пройдет в Балашихе 2 апреля. Зал, расположенный по адресу улица Окольная, дом 6, с 14:00 будет открыт для семьи и близких, а с 15:00 – для всех.

У блогера осталось четверо детей.

Штейн родился в Минске 30 июня 1988 года. В 18 лет он переехал в Москву, где занимался бизнесом, работал тренером, а также развивал агентство недвижимости. В 2014-м он окончил Останкинский институт телевидения и радиовещания, после чего начал развивать карьеру телеведущего.

В 2022 году он создал собственный подкаст, в рамках которого брал интервью у знаменитых людей. В частности, к нему приходили актер Александр Ревва, певец Алексей Чумаков и сенатор Александр Карелин.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика