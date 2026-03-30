30 марта, 21:56

Культура

Умер участник "Маски-шоу" Владимир Комаров

Фото: кадр из сериала "Прапорщик Шматко, или Ё-мое"; режиссеры – Владислав Николаев, Максим Василенко; производство – Леан-М

Умер украинский актер и участник комик-труппы "Маски" Владимир Комаров. Ему было 62 года. Об этом сообщил Театр "Маски" в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Учреждение уточнило, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

"Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий", – подчеркнул театр.

Церемония прощания с Комаровым состоится 1 апреля.

Артист родился в Кировоградской области в 1964 году. Его детство прошло в Одессе. Комаров с юности увлекался пантомимой, однако отучился в институте пищевой промышленности, после чего три года служил на Северном флоте.

В "Маски" он пришел в 1984 году, а через три года начал работать в Киевском эстрадном театре "Шарж". В 1989-м актер вернулся в "Маски", где пробыл до 2002-го. Также Комаров создал дуэт "Одеколон" с Алексеем Агопьяном, а затем – группу "Д-ръ БрМенталь". В 2024 году Комаров вошел в труппу театра "Дом клоунов".

Помимо спектаклей, актер снимался в фильмах, сыграв около 20 ролей. Кроме того, он создавал курительные трубки под именем Владимир Сальве.

