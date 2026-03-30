30 марта, 16:33

РИА Новости: прощание с режиссером Шухером пройдет 3 апреля в Москве

Прощание с режиссером Шухером пройдет 3 апреля в Москве

Фото: ТАСС/Алексей Константинов

Церемония прощания с режиссером и преподавателем ВГИК Олегом Шухером пройдет 3 апреля в Москве. Об этом РИА Новости заявили в его окружении.

Траурное мероприятие начнется в 11:00 в зале прощаний по адресу Будайская улица, дом 2, строение 13, рассказал собеседник агентства. Источник СМИ добавил, что режиссера могут похоронить на Ваганьковском кладбище, однако пока нет точной информации.

О смерти Шухера стало известно 28 марта. Он ушел из жизни из-за остановки сердца в возрасте 71 года. В окружении режиссера уточнили, что 27 марта его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Шухер работал в качестве режиссера-постановщика, сценариста на киностудиях "Мосфильм", "Чистые пруды" Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с телеканалами.

