Новости

Новости

23 марта, 17:49

РИА Новости: актер Хомик скончался от некроза на фоне алкогольной зависимости

Актер Хомик скончался от некроза на фоне алкогольной зависимости

Фото: vk.com/id2464183

Актер Александр Хомик скончался от некроза поджелудочной железы на фоне алкогольной зависимости. Об этом РИА Новости заявили в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, Хомик последний год злоупотреблял спиртными напитками из-за смерти матери и расставания с девушкой.

"За здоровьем не следил, хотя в последнее время чувствовал себя отвратительно, занимался самолечением. У него были постоянные опоясывающие были. По итогу поставили некроз поджелудочной железы и перитонит", – сказал он.

Источник отметил, что накануне смерти актера они общались, его голос был "болезненным". Хомику пытались помочь и уговорить его на госпитализацию, но он отнесся к этому скептически.

На момент приезда собеседника актера уже забрала бригада скорой помощи. Ему провели операцию, в ходе которой Хомику стало плохо с сердцем.

"Стали подключать к ИВЛ, но у него отказали почки. Пять дней лежал в реанимации, а вчера (22 марта 2026 года. – Прим. ред.) скончался", – добавил источник и уточнил, что о дате и месте похорон будет известно позже.

О смерти актера стало известно 23 марта. Ему было 50 лет.

Хомик родился 3 декабря 1975 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а позднее играл в Санкт-Петербургском художественном театре, театре-студии под руководством С. Н. Крючковой, а также Санкт-Петербургском детском музыкальном театре "Зазеркалье".

Кроме того, артист снимался в кино. Он известен зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего за свою карьеру он исполнил роли более чем в 10 телепроектах.

Читайте также


культура

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

