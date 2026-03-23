РИА Новости: актер Хомик скончался от некроза на фоне алкогольной зависимости

Фото: vk.com/id2464183

Актер Александр Хомик скончался от некроза поджелудочной железы на фоне алкогольной зависимости. Об этом РИА Новости заявили в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, Хомик последний год злоупотреблял спиртными напитками из-за смерти матери и расставания с девушкой.

"За здоровьем не следил, хотя в последнее время чувствовал себя отвратительно, занимался самолечением. У него были постоянные опоясывающие были. По итогу поставили некроз поджелудочной железы и перитонит", – сказал он.

Источник отметил, что накануне смерти актера они общались, его голос был "болезненным". Хомику пытались помочь и уговорить его на госпитализацию, но он отнесся к этому скептически.

На момент приезда собеседника актера уже забрала бригада скорой помощи. Ему провели операцию, в ходе которой Хомику стало плохо с сердцем.

"Стали подключать к ИВЛ, но у него отказали почки. Пять дней лежал в реанимации, а вчера (22 марта 2026 года. – Прим. ред.) скончался", – добавил источник и уточнил, что о дате и месте похорон будет известно позже.

О смерти актера стало известно 23 марта. Ему было 50 лет.

Хомик родился 3 декабря 1975 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, а позднее играл в Санкт-Петербургском художественном театре, театре-студии под руководством С. Н. Крючковой, а также Санкт-Петербургском детском музыкальном театре "Зазеркалье".

Кроме того, артист снимался в кино. Он известен зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего за свою карьеру он исполнил роли более чем в 10 телепроектах.