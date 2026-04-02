Психолог Сулим: четкий план действий поможет справиться с навязчивыми мыслями

Анализ ситуации и четкий план действий помогут справиться с навязчивыми мыслями. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, в целом к навязчивым мыслям часто склонны люди с тревожным типом личности.

"Обычно у них снижена самооценка, слабая вера в свои силы, склонность ощущать беспомощность. Поэтому они пытаются излишне контролировать мир и направляют очень много внимания на обдумывание того, что может представлять для них опасность", – пояснила эксперт.

Чтобы справиться с навязчивыми мыслями, важно сменить фокус с их "пережевывания" на анализ. Для этого важно задать себе три ключевых вопроса: о чем я тревожусь, что я чувствую, что я могу сделать?





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Например, произошел конфликт с руководителем, и теперь сотрудник снова и снова вспоминает ситуацию, ругает себя, что ответил как-то не так. Важно подумать, почему эта ситуация так тревожит: есть риск, что уволят, или окружающие подумают что-то плохое? Затем описать свои чувства: страх, беспомощность и так далее. Дальше необходимо ментально создать какую-то новую конструкцию. Скажем, план, как человек будет в следующий раз разговаривать в подобной ситуации.

Последний шаг очень важен, потому что он помогает справиться с состоянием беспомощности, ощущением себя жертвой и становится попыткой взять контроль над ситуацией, подчеркнула психолог.

"Это важно также в распространенных ситуациях, когда навязчивые мысли связаны со страхом заболеть какой-то опасной болезнью. Вместо мучительных раздумий надо создать себе четкий план по минимизированию такой ситуации. А именно решить, какое обследование необходимо, и начать действовать", – пояснила Сулим.

Причем делать хотя бы минимальные конкретные шаги для исправления тревожащей ситуации очень важно для победы с навязчивыми мыслями. Пусть даже это будет решение ежедневно проводить аутотренинг, внедряя установку: "Я контролирую свою жизнь, у меня все получится", – подчеркнула эксперт.

Если справиться самостоятельно не удается, а качество жизни из-за навязчивых мыслей сильно ухудшается, важно обратиться к специалисту. Потому что причиной может быть и хронический стресс, и посттравматическое стрессовое расстройство, предупредила Сулим.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев назвал четыре простых способа избавиться от стресса. Например, когда эмоции зашкаливают, он посоветовал попробовать умыться очень холодной водой, задержав дыхание. Это вызывает мощнейший рефлекс: пульс мгновенно замедляется, кровоток перенаправляется к мозгу и сердцу, и вегетативная нервная система совершает принудительную "перезагрузку".

