31 марта, 17:52

Психолог Евстигнеев: интенсивная 20-минутная ходьба поможет быстро справиться со стрессом

Психолог назвал четыре простых способа избавиться от стресса

Фото: 123RF.com/kaosarjahid

Интенсивная физическая нагрузка в течение 20 минут, умывание холодной водой и выписывание мыслей на бумагу помогут быстро справиться со стрессом. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Ранее исследования ученых показали, что, вопреки устоявшемуся мнению, плач не всегда приносит облегчение: все зависит от причины слез. Например, если они связаны с личными переживаниями, то состояние может ухудшаться, сообщил журнал Collabra: Psychology (CollPsy).

Однако Евстигнеев отметил, что слезы, которые возникают при сильном эмоциональном возбуждении, все же помогают справиться со стрессом.

У них есть совершенно конкретная физиологическая задача: запустить работу парасимпатической нервной системы. А это тот отдел нашей вегетативной системы, который отвечает за режим "отдыхай и переваривай", тормозя реакцию "бей или беги".
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Кроме того, эмоциональные слезы являются своеобразным биохимическим коктейлем. В его составе ученые обнаружили адренокортикотропный гормон (АКТГ) – маркер стресса, а также пролактин и лейцин-энкефалин – натуральные обезболивающие, вырабатываемые мозгом.

"То есть физиологически плач – попытка организма буквально "вымыть" из себя химию стресса и снизить физическую боль. Они как предохранительный клапан на закипающем котле", – отметил Евстигнеев.

При этом слезы работают как катарсис, очищение, за которым следует так называемое социальное буферизирование: плачущего кто-то утешает, обнимает, проявляет эмпатию. В этот момент мозг выделяет окситоцин, миндалевидное тело (центр тревоги) успокаивается, и человек чувствует безопасность, пояснил психотерапевт.

Однако, если человек плачет в одиночестве и от ощущения тупика или перегруженности задачами, происходит обратный эффект, который в когнитивно-поведенческой терапии называется руминацией – "мыслительной жвачкой", добавил специалист.

"Внимание концентрируется на самом факте бессилия, а мозг сканирует реальность: "Я плачу, мне плохо, меня никто не спасает, угроза не миновала". В результате симпатическая нервная система не отключается, выброс кортизола продолжается и после слез чувствуется не облегчение, а свинцовая тяжесть, опустошение и головная боль", – пояснил эксперт.

По мнению психолога, чтобы действительно помочь себе, нужно не просто проявить эмоцию, а завершить физиологический цикл стресса. Четыре научно обоснованных способа помогут сделать это экологично.

Активация блуждающего нерва поможет успокоиться через дыхание. Для этого надо начать делать вдох на 4 счета, затем сделать паузу на 2 счета и после медленно выдыхать через сложенные трубочкой губы на 8 счетов. 2–3 минуты такого упражнения снижают частоту сердечных сокращений и активность миндалевидного тела.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

Еще один действенный способ связан с мышечной утилизацией гормонов стресса. Когда мозг фиксирует угрозу, будь то конфликт, дедлайн и так далее, он вбрасывает в кровь адреналин и кортизол, готовя мышцы к драке или бегству. Поэтому стоит дать телу то, к чему оно подготовилось, – интенсивная быстрая ходьба в течение 20 минут, отжимания, приседания или даже сильная тряска сожгут излишки кортизола и дадут мозгу сигнал: "Мы убежали, спаслись, можно расслабиться", пояснил психолог.

Еще можно взять ручку, бумагу и начать выписывать все, что крутится в голове, без цензуры.

"Дело в том, что, когда человек перегружен мыслями, его лимбическая система, отвечающая за эмоции, подавляет префронтальную кору, связанную с логикой и контролем. А такой сложный когнитивный процесс, как перевод мыслей в текст, заставляет ее включиться в работу, и мозг перестает удерживать мысли, которые воспринимает как активную угрозу", – подчеркнул специалист.

Кроме того, когда эмоции зашкаливают, стоит попробовать умыться очень холодной водой, задержав дыхание. Это вызывает мощнейший рефлекс: пульс мгновенно замедляется, кровоток перенаправляется к мозгу и сердцу, и вегетативная нервная система совершает принудительную "перезагрузку", рассказал Евстигнеев.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что сейчас многие практически не остаются наедине с собой: рядом всегда есть телефон, с которым общение способно не прерываться и на минуту. В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, сопровождающаяся агрессией и раздражительностью. Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время на уединение. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно.

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

