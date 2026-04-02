Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 16:13

Культура

Издательства детской литературы открываются в Москве при поддержке города

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Город активно помогает предпринимателям открывать издательства, выпускающие детскую литературу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в столице функционируют 2,4 тысячи малых и средних предприятий, которые занимаются издательской деятельностью. Город предлагает предпринимателям бесплатные консультации и онлайн-сервисы, упрощающие ведение бизнеса.

Например, свое издательство "НеКнижка" открыла мать троих детей Диана Воробьева. С 2020 года она выпускает интерактивные книги с объемным пространством, с помощью которых ребята обучаются иностранным языкам и развивают фантазию.

Такие книги женщина придумала, когда хотела создать для младшей дочери кукольный дом, который не будет занимать много места. Все выпускаемые изделия посвящены определенной тематике, например театру, лесному городу и другим. Есть и мини-версии. Приобретают их родители, преподаватели и даже логопеды.

По словам Воробьевой, книги радуют и развивают детей, а мамам дают возможность отдохнуть. В ближайшем будущем она планирует расширение издательства.

Помогает многодетной матери ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Она принимает участие в бизнес-вебинарах и уже прошла курс по работе с нейросетями "ИИ-помощник для предпринимателей".

В прошлом году женщина воспользовалась бесплатной услугой "Фотоконтент для бизнеса" для размещения товаров на онлайн-площадке. Также она получила статус социального предпринимателя и представила свои книги на городских ярмарках.

Издательский дом создала и многодетная мать Наталья Понина. Она придумала раскраски и пособия об инклюзии "ТимАрт". Открыть проект женщина решила после того, как сшила игрушки для благотворительного фонда.

В качестве индивидуального предпринимателя Понина зарегистрировалась в 2021 году. Со своей первой раскраской она приняла участие в региональном этапе федеральной программы "Мама-предприниматель".

Благодаря обучению она смогла разработать бизнес-стратегию и проверить потенциал своей задумки. Сейчас Понина также использует поддержку города для развития и планирует запустить новые проекты.

"Я вижу своей миссией сделать так, чтобы дети росли с пониманием, что мир многогранен и люди с инвалидностью не менее талантливы, чем другие: с ними важно и нужно общаться, находить точки взаимодействия", – поделилась она.

Кроме того, женщина хочет выпустить серию книг для детей от 8 до 12 лет о путешествиях по России. Она расскажет им о человеческом разнообразии.

Сейчас в ассортименте издательства 15 наименований. В том числе это книги, раскраски, магниты и журналы.

Узнать больше информации о государственной и негосударственной поддержке можно в центрах услуг для бизнеса. Предпринимателям доступны форумы, конференции, тренинги и семинары. Для получения дополнительных сведений необходимо позвонить по телефону 8 (495) 225-14-14 или зайти на сайт ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Ранее стало известно, что в Москве проведут серию интенсивов, направленных на повышение эффективности бизнеса. Участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления. Это поможет им сразу применять полученные знания в работе.

культурагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика