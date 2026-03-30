Интенсивы по бережливому бизнесу и цифровым инструментам для МСП пройдут в Москве

Фото: depositphotos/stokkete

Представители малого и среднего предпринимательства столицы смогут принять участие в серии очных интенсивов, направленных на повышение эффективности бизнеса, рассказала заммэра и руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления.

"Малый и средний бизнес – один из ключевых секторов экономики столицы, он обеспечивает около 30% валового регионального продукта и объединяет примерно 40% занятых. При этом производительность труда в МСП на 25% ниже, чем в крупных компаниях, что указывает на значительный потенциал роста", – пояснила заммэра.

Она отметила, что в рамках новой программы запущена серия очных интенсивов, где участники совместно с экспертами разбирают реальные бизнес-процессы, тестируют решения и глубже осваивают инструменты бережливых технологий. Такой практико-ориентированный формат, добавила Багреева, позволяет сразу применять полученные знания в работе.

Первый интенсив "Формула успеха: инструменты эффективного бизнеса" организован АНО "Мосстратегия" совместно со Сбербанком. Участникам представили инструменты диагностики бизнес-процессов, методы решения операционных задач и подходы к планированию продукта.

Кроме того, предпринимателям рассказали о системах мониторинга производительности, автоматизации складов с использованием машинного зрения, роботизированных решениях и аналитических платформах.

Также участники получили информацию о мерах государственной поддержки, включая гранты, субсидии, льготное кредитование, помощь в найме сотрудников и аренде помещений.

В ходе встречи были разобраны кейсы компаний – участников федерального проекта "Производительность труда", уже внедривших бережливые технологии. По итогам интенсива предприниматели получили индивидуальные рекомендации для своих компаний. В будущем планируется проводить подобные практические семинары на регулярной основе примерно раз в квартал.

