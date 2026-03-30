Сотрудник посольства Британии в РФ лишен аккредитации за разведдеятельность

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации за подрывную деятельность. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Установлено, что дипломат при получении разрешения на въезд в страну намеренно указал ложную информацию, чем нарушил российское законодательство. Силовики также выявили признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности и зафиксировали попытки получения чувствительной информации во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.

На этом основании МИД РФ вместе с заинтересованными ведомствами лишил Янсе Ван Ренсбурга аккредитации. Ему необходимо покинуть Россию в течение 14 дней.

ФСБ рекомендовало соотечественникам воздержаться от проведения не согласованных с МИД встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, поскольку под прикрытием дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.

Ранее власти Великобритании отозвали аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства в Лондоне. В МИД Соединенного Королевства это назвали ответной мерой на высылку британского дипломата из Москвы и предупредили, что любые дальнейшие меры со стороны РФ будут расцениваться как эскалация ситуации.