Врач Онищенко: защититься от варианта COVID "Цикада" можно, соблюдая гигиену

Защититься от нового варианта COVID "Цикада" можно, соблюдая правила личной гигиены. Об этом в разговоре с aif.ru заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По данным Роспотребнадзора, вариант коронавируса BA.3.2, известный как "Цикада", в России не выявлен. Этот подтип относится к линии SARS-CoV-2 "Омикрон". Одной из особенностей "Цикады" является повышенная способность обходить иммунную защиту.

Онищенко уточнил, что в период сезонных заболеваний нужно не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки и обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания.

"Нужно не забывать, что человек может быть носителем "Омикрона" даже при отсутствии симптомов, а он может ходить и заражать других людей", – подчеркнул собеседник издания.

Специалисты также посоветовали прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании, регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, носить маску в общественных местах и проветривать помещения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID во всех российских регионах. Низкие показатели заболеваемости связаны с вакцинацией и формированием высокого уровня популяционного иммунитета у граждан. При заражении болезнь в большинстве случае проходит в легкой форме.