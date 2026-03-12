Форма поиска по сайту

12 марта, 10:22

Общество

Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации по COVID-19 во всех регионах РФ

Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается стабильной во всех регионах России, сообщили в канале Роспотребнадзора в MАХ.

По данным надзорного ведомства, уровень заболеваемости сохраняется на уровне прошлой недели. Отмечается, что стабильно низкие показатели связаны с вакцинацией, а также формированием высокого уровня популяционного иммунитета у россиян. В случае заражения, в большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме.

Кроме того, в течение последних 12 недель в России преобладает геновариант XFG (Stratus) – это рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, который возник из-за слияния двух сублиний. Именно на него приходится основная часть выявляемых случаев, но сам геновариант не новый.

Ранее главный научный сотрудник отдела вирусологии и иммунологии имени А. А. Смородинцева Лариса Руденко рассказала, что интраназальная вакцина от гриппа и COVID-19, созданная в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), готова к клиническим испытаниям.

Созданный препарат является двухвалентным, то есть защищает от двух инфекций одновременно – гриппа и коронавируса. Особенность лекарства заключается в том, что для его разработки использовалось производство на тканевых структурах.

