12 марта, 10:22Общество
Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации по COVID-19 во всех регионах РФ
Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com
Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается стабильной во всех регионах России, сообщили в канале Роспотребнадзора в MАХ.
По данным надзорного ведомства, уровень заболеваемости сохраняется на уровне прошлой недели. Отмечается, что стабильно низкие показатели связаны с вакцинацией, а также формированием высокого уровня популяционного иммунитета у россиян. В случае заражения, в большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме.
Кроме того, в течение последних 12 недель в России преобладает геновариант XFG (Stratus) – это рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, который возник из-за слияния двух сублиний. Именно на него приходится основная часть выявляемых случаев, но сам геновариант не новый.
Ранее главный научный сотрудник отдела вирусологии и иммунологии имени А. А. Смородинцева Лариса Руденко рассказала, что интраназальная вакцина от гриппа и COVID-19, созданная в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), готова к клиническим испытаниям.
Созданный препарат является двухвалентным, то есть защищает от двух инфекций одновременно – гриппа и коронавируса. Особенность лекарства заключается в том, что для его разработки использовалось производство на тканевых структурах.