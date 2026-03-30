30 марта, 11:42

В Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными из-за половодья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными в период весеннего половодья. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр уточнил, что в городе реализовали комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений. В частности, специалисты проверили насосы в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, привели в порядок смотровые и сточные колодцы, очистили зумпфы от ила и грязи.

Особое внимание, отметил Бирюков, уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, которые находятся в зоне возможных подтоплений. За этими объектами ведется круглосуточное наблюдение, также контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды. Столичные профильные службы в соответствии с регламентом постоянно обмениваются информацией о прохождении половодья.

Заммэра добавил, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Они находятся на Филевской набережной в районе причала "Фили", Краснопресненской набережной рядом с причалом "Международная выставка" и близлежащим подземным пешеходным тоннелем, Москворецкой набережной у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.

Между тем в Московской области из-за паводка объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 1 апреля. Прогнозируется увеличение уровня воды до отметки "опасное явление".

Села Подмосковья оказались под угрозой подтопления

