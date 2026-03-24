Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 10:58

Город

Контроль за качеством воды в период весеннего половодья усилен в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Контроль за качеством воды усилен в Москве в связи с наступлением весеннего половодья, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, лаборатории и инспекции зоны санитарной охраны перешли на особый режим работы, а число контрольных точек в устьях малых рек и притоках, в которых проводятся заборы проб, были увеличены.

"Согласно регламенту, в этот период взятие проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", – уточнил вице-мэр.

Данные мероприятия, по его словам, позволяют выявить потенциальные источники загрязнения и предотвратить попадание нежелательных веществ в водохранилища с талым снегом.

Более того, поскольку вода отбирается на разной глубине, это помогает определить различия в ее составе и получить объективную информацию о состоянии самих водоемов.

"Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. <...> Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество: например, мутность, цветность, электропроводность", – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что на станциях водоподготовки контрольные замеры проводятся каждые два часа, а в случае необходимости – чаще. Все данные поступают в единую информационную систему, которая позволяет оперативно принимать решения по корректировке водоподготовки, включая изменение доз обрабатывающих реагентов и введение дополнительных этапов очистки.

В середине текущего месяца в столице начали готовить гидроузлы к весеннему половодью. В регионе оно обычно начинается в конце марта – начале апреля.

В частности, специалисты проверяют работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах.

городЖКХ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика