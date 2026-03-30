30 марта, 10:50

Политика

Володин предложил не решать проблему нехватки рабочей силы в РФ за счет мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Доля иностранных работников в строительной отрасли России составляет всего 13–15%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что привлекаемую из-за рубежа рабочую силу нельзя называть дешевой. Вместо увеличения числа мигрантов Володин предложил решать кадровые вопросы через повышение производительности труда и престижа рабочих профессий.

Кроме того, председатель ГД назвал привлечение мигрантов более простым путем, но предупредил, что постоянное использование такого подхода может обернуться серьезными проблемами. В качестве примера он сослался на опыт европейских стран.

18 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Документ предусматривает, что дети мигрантов должны покинуть Россию в течение 30 дней после достижения 18 лет, если у них нет иных оснований для проживания. Также предлагается аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание для тех, кто работал менее 10 месяцев в году.

Ранее сообщалось, что МВД РФ разработало проект поправок в КоАП, которые предполагают усиление ответственности для иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом, а также с угрозой общественной и информационной безопасности. Инсайдеры утверждают, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу.

