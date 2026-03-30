Эксперты ДИТ назвали самые популярные аудиогиды проекта "Узнай Москву"

Для культурных прогулок по столице можно воспользоваться персональным аудиогидом, который проведет по определенному маршруту и расскажет о значимых достопримечательностях и их исторической ценности. В проекте "Узнай Москву" определили самые популярные аудиогиды. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Одним из наиболее востребованных считается персональный аудиогид по Мемориальному музею А. Н. Скрябина. Маршрут проходит по залам особняка в Большом Николопесковском переулке, где сохранились личные вещи, мебель и предметы, связанные с жизнью композитора. Экскурсия позволяет не только познакомиться с экспозицией, но и почувствовать атмосферу дома, в котором он жил и работал.

Еще один аудиогид доступен в павильоне "Умный город" на ВДНХ. С его помощью гости могут узнать о ключевых цифровых проектах столицы. Экспозиция разделена на тематические зоны, посвященные транспорту, медицине, образованию, благоустройству, культуре, бизнесу и туризму. Посетителям предлагают не только слушать, но и взаимодействовать с экспонатами благодаря интерактивным элементам.

Отдельные аудиоэкскурсии посвящены истории. К примеру, в Государственном музее обороны Москвы аудиогид рассказывает о событиях осени и зимы 1941–1942 годов, судьбах защитников города и жизни москвичей в военное время. В программу аудиогида включены истории о стратегических операциях, архивные материалы и личные вещи участников тех событий.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, одними из самых востребованных остаются аудиогиды проекта "Узнай Москву", посвященные военной тематике. В их числе – маршрут по музею "Главные оружейные реликвии армии" на Поклонной горе, где представлена одна из крупнейших коллекций техники и вооружения Второй мировой войны.

Также популярен аудиогид по Музею героев Советского Союза и России, который знакомит с судьбами обладателей высших государственных наград, их личными вещами, документами и архивными материалами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В общей сложности в них побывали свыше 282,5 миллиона человек. Глава города назвал этот показатель рекордным.