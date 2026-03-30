30 марта, 11:36

Нетаньяху предоставил латинскому патриарху доступ к храму Гроба Господня

Фото: ТАСС/EPA/RONEN ZVULUN

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла получил неограниченный доступ к храму Гроба Господня. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

29 марта местная полиция ввела запрет на посещение храма в целях обеспечения безопасности и не впустила в помещение латинского монаха.

"По причине особой заботы о его безопасности кардиналу Пиццабалле было предложено воздержаться от проведения мессы в храме Гроба Господня. Я понимаю эту обеспокоенность, но как только я узнал об инциденте с кардиналом Пиццабаллой, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению..." – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Ранее иранская армия атаковала дронами базу поддержки и крупнейший транспортный центр армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

