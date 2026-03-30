Нетаньяху предоставил латинскому патриарху доступ к храму Гроба Господня

Фото: ТАСС/EPA/RONEN ZVULUN

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла получил неограниченный доступ к храму Гроба Господня. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

29 марта местная полиция ввела запрет на посещение храма в целях обеспечения безопасности и не впустила в помещение латинского монаха.

"По причине особой заботы о его безопасности кардиналу Пиццабалле было предложено воздержаться от проведения мессы в храме Гроба Господня. Я понимаю эту обеспокоенность, но как только я узнал об инциденте с кардиналом Пиццабаллой, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению..." – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Ранее иранская армия атаковала дронами базу поддержки и крупнейший транспортный центр армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.