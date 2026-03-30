Ветеринар Шеляков: резкий парфюм гостя может вызвать агрессию у собаки

Собака может агрессивно отреагировать на гостя с резким ароматом парфюма, а кошка укусить незнакомцев, которые сразу пытаются ее погладить. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Он отметил, что питомцы по-разному воспринимают гостей.

"С кошкой главное – не знакомиться насильно. Как обычно поступают гости: умиляются животному и резко идут его гладить. А для зверя факт быстрого приближения незнакомца уже является сигналом тревоги, нависание над ним – вовсе что-то чрезвычайное, улыбка – угрожающий оскал. Животное уже напряжено, и, когда человек выкидывает руку в его сторону, это воспринимается как прямая атака", – пояснил эксперт.

Он добавил, что сразу четыре угрожающих действия, следующих друг за другом, могут настолько напугать кошку, что она просто рефлекторно укусит и убежит.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Если есть желание познакомиться с животным, не надо к нему приближаться, пусть само подойдет. И не следует стоять во весь рост, лучше сесть на пол, сказать что-то ласковым голосом, и можно считать, что начало дружбе положено.

Что касается собак, то они, наоборот, в большинстве своем любят, когда к ним подходят, гладят и могут сами подставлять гостю голову и бока.

Однако важно помнить, что звери прежде всего воспринимают информацию с помощью носа и обоняние у них очень чувствительное. Поэтому пес может неадекватно отреагировать на гостя, от которого как-то резко пахнет. Например, собаки не любят активный запах парфюма, алкоголя, лакокрасочных материалов, пояснил Шеляков.

"Многие ошибочно полагают, что питомцам свойственно проявлять агрессию к тем, от кого пахнет другим животным. На самом деле и у кошки, и у собаки это скорее вызовет интерес, и они начнут тщательно принюхиваться к гостю", – отметил ветеринар.

Питомца, проявившего агрессию по отношению к гостю, ни в коем случае нельзя физически наказывать. Однако следует грозным тоном выразить свое недовольство. Слов животное не разберет, а вот посыл интонации совершенно точно уловит, поймет, что его действиями недовольны, пояснил эксперт.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Иногда питомца можно закрыть на время в отдельной комнате, чтобы и ему, и гостю было спокойнее. Однако следует понимать, что чем чаще животное контактирует с другими людьми, тем спокойнее оно будет к ним относиться.

Кроме того, владельцу всегда надо объяснять гостям, как правильно вести себя с животным. Также стоит дать возможность угостить питомца его любимым лакомством, это обычно укрепляет доверие, посоветовал ветеринар.

