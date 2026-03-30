Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал израильский НПЗ в Хайфе, сообщает News.ru со ссылкой на NourNews.

По данным агентства Tasnim, в промышленной зоне начался пожар. Загорелся топливный резервуар.

Израильский вещатель KAN, в свою очередь, указал, что ущерб, причиненный предприятию, предстоит оценить специалистам. При этом журналисты уточнили, что в ударе принимали участие силы не только Ирана, но также ливанского шиитского движения "Хезболла".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявлял о том, что распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами границы Израиля.

