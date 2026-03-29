Нетаньяху заявил, что отдал приказ о расширении зоны безопасности на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана, которая находится под контролем израильских военных. Видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами границы Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".