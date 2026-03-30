В ГД объяснили сбой в работе MAX большой нагрузкой на сервис

Сбои в работе мессенджера MAX могли произойти из-за наплыва новых пользователей, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

Возросшая нагрузка на сервис, которая растет ежедневно, требует обновления инфраструктуры. Поэтому в MAX могли проводить "донастройку оборудования" в рамках технических работ, из-за чего и произошел сбой, предположил депутат.

Свинцов назвал это нормальной практикой, так как любое приложение может нестабильно работать в условиях повышенной нагрузки. Для решения этих проблем нужно лишь увеличить пропускную способность, резюмировал депутат.

Сбой в работе мессенджера MAX произошел утром 30 марта. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений и соединением. Некоторые испытывали трудности с загрузкой видео. Больше всего обращений поступило из Москвы и Московской области.

