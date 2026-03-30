Спасенного лебедя Счастье выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо после лечения

Спасенного на Кубани лебедя, который получил кличку Счастье, выходили и отпустили на озеро в Абрау-Дюрсо. На новом месте он составил компанию сородичу без крыла. Об это сообщает телеканал "360".

"Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере", – рассказала одна из спасительниц Ирина.

Она добавила, что местные жители построили для птицы домик на воде. Та, в свою очередь, доверяет людям и нередко выходит на берег за угощениями и дает себя погладить.

Также женщина отметила, что лебедь Счастье пока имеет рябое оперение в силу возраста, однако со временем обретет белоснежный окрас, как у нового соседа.

Лебедя по кличке Счастье, обитавшего в лагуне Краснодарского края, спасли четыре женщины. Птица не стала улетать с приходом весны, после чего с ней начал конкурировать старый самец.

Молодого лебедя не пускали к еде и едва не забили до смерти, если бы не внимательные местные жительницы, изловившие птицу и доставившие ее к волонтеру, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой.