Трамп пригрозил Ирану уничтожением нефтяных скважин и острова Харк

Фото: whitehouse.gov

США уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если Тегеран сорвет переговоры об урегулировании конфликта. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, уничтожение объектов последует, если по какой-то причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время и если Ормузский пролив не будет незамедлительно "открыт для деловой активности".

Трамп уточнил, что его страна ведет переговоры с "новыми, более разумными" властями Ирана. В ходе этих дискуссий уже был достигнут "значительный прогресс", подчеркнул он.

В свою очередь, первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф предостерег от попыток захвата иранских островов в Персидском заливе. Он заявил, что все, кто решится на этот шаг, "попадут в ад". Вооруженные силы Ирана готовы защищать свои границы, утверждает политик, слова которого приводит пресс-служба правительства страны.

Ранее Трамп рассказал, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта. Он пояснил, что планируется уточнить еще "пару дополнительных нюансов".

План из 15 пунктов по завершению конфликта был передан Ирану через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника. По данным СМИ, Иран в своем ответе на предложение заявил о необходимости прекращения агрессии и создании условий для предотвращения будущего вооруженного столкновения.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на удары Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.