29 марта, 12:59Политика
Спикер парламента Ирана обвинил США в тайном планировании наземной операции

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США в тайне планируют наземную операцию. Его слова передает гостелерадиокомпания Ирана.
При этом он также указал, что американская сторона "делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге".
"Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону", – сказано в заявление председателя парламента Ирана.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.
В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По данным СМИ, Иран ответил на предложение, потребовав прекращения агрессии против республики и создания условий для предотвращения новых конфликтов в будущем.
