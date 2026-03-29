Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 марта, 12:59

Политика

Спикер парламента Ирана обвинил США в тайном планировании наземной операции

Фото: depositphotos/lkpro

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США в тайне планируют наземную операцию. Его слова передает гостелерадиокомпания Ирана.

При этом он также указал, что американская сторона "делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге".

"Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону", – сказано в заявление председателя парламента Ирана.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По данным СМИ, Иран ответил на предложение, потребовав прекращения агрессии против республики и создания условий для предотвращения новых конфликтов в будущем.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика