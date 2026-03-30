КСИР заявил о применении ракеты "Шаиб-12" для удара по военной базе США

Иракские вооруженные силы впервые применили ракету большой мощности "Шаиб-12" в боевых условиях, нанеся удар по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Целью атаки стала военная база США "Виктория", находящаяся вблизи багдадского аэропорта.

Ранее сообщалось, что иракские военные нанесли удар по целям в Израиле. Это первый удар со стороны йеменских хуситов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

