30 марта, 16:26

Происшествия

В Италии голову модели российского происхождения Дженини украли из гроба

Фото: ТАСС/Zuma/Luca Ponti

В Италии голову модели российского происхождения Памелы Дженини украли из гроба, сообщает Corriere di Bergamo.

В октябре прошлого года девушку зарезал бывший партнер. По данным СМИ, ее тело находилось во временной могиле на кладбище города Строцца. Неизвестные проникли туда, вскрыли гроб, который должны были перенести в семейную часовню, и украли голову. Работники кладбища заметили несколько незатянутых винтов и силиконовый герметик по краям гроба.

Полиция Бергамо расследует осквернение тела модели. Правоохранители предполагают, что исполнителей может быть несколько, так как им пришлось передвигать тяжелый гроб. В настоящий момент проверяются камеры видеонаблюдения, однако часть записей могла пропасть из-за автоматического удаления.

При этом семья девушки не получала каких-либо угроз или требований. Адвокат родственников высказал предположение, что преступление мог совершить одержимый личностью Дженини.

Журналисты уточнили, что 29-летняя модель была внучкой эмигрантки из России. Она изучала русский язык и думала над тем, чтобы получить российское гражданство.

Ранее американские полицейские задержали в штате Пенсильвания серийного расхитителя могил. Его подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев. В его доме и на складе было обнаружено свыше 100 человеческих черепов и костей, мумифицированных рук и ног, а также два разлагающихся тела.

