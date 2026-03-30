Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 17:58

Политика

Силы ПВО НАТО перехватили над Турцией ракету, которую могли запустить из Ирана

Подразделения ПВО и противоракетной обороны НАТО перехватили вошедшую в воздушное пространство Турции баллистическую ракету, которая могла быть запущена из Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ведомства, силам НАТО, развернутым в Восточном Средиземноморье, удалось нейтрализовать боеприпас.

Минобороны добавило, что решительно принимаются необходимые меры против угроз, а все события в регионе отслеживаются, учитывая приоритеты национальной безопасности.

Ранее стало известно, что парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как пояснил член комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди, Иран не будет являться членом международного договора и не будет обязан вести ядерную деятельность только в мирных рамках.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: Иран уничтожил самолет США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика