Силы ПВО НАТО перехватили над Турцией ракету, которую могли запустить из Ирана

Подразделения ПВО и противоракетной обороны НАТО перехватили вошедшую в воздушное пространство Турции баллистическую ракету, которая могла быть запущена из Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ведомства, силам НАТО, развернутым в Восточном Средиземноморье, удалось нейтрализовать боеприпас.

Минобороны добавило, что решительно принимаются необходимые меры против угроз, а все события в регионе отслеживаются, учитывая приоритеты национальной безопасности.

Ранее стало известно, что парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как пояснил член комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди, Иран не будет являться членом международного договора и не будет обязан вести ядерную деятельность только в мирных рамках.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

