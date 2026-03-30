30 марта, 19:48

Происшествия

Жительницу Краснодара приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жительницу Краснодара, переводившую деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что подсудимая, будучи противницей спецоперации на Украине, вступила в интернет-сообщество, в котором публиковались призывы о перечислении на нужды украинских военных денежных средств.

Желая оказать помощь, осужденная переводила ВСУ деньги по указанным в сообществе реквизитам. В июне 2022-го женщина перевела 1 000 рублей, в сентябре того же года она перечислила еще 1 000 рублей.

Суд признал ее виновной по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Помимо лишения свободы, с осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности России. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Владимирской области был приговорен к 15 годам лишения свободы за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ). Его признали виновным в госизмене, приготовлении к диверсии, участии в диверсионном сообществе, прохождении обучения в целях осуществления диверсии и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Уточнялось, что 35-летний житель Киржачского района отправлял СБУ информацию о военных и гражданских объектах в России для нанесения по ним ударов БПЛА. Кроме того, мужчина приобрел несколько дронов, научился ими управлять, а также привез домой взрывчатые вещества для сборки самодельной взрывчатки для совершения диверсий, направленных на уничтожение авиации Вооруженных сил РФ.

Читайте также


Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

