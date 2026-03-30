Иран считает Украину причастной к военным действиям США и Израиля против своей страны из-за отправки в зону конфликта на Ближнем Востоке специалистов по БПЛА. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Такое участие не является случайным: оно отражает активное участие в незаконном применении силы против суверенного государства и содействие ему", – отметил Иравани в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Он добавил, что подобная вовлеченность Киева в конфликт вызывает серьезные опасения с точки зрения международного права, включая принципы, регламентирующие ответственность стран, а также запрет на содействие или подстрекательство к противоправным действиям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна направила на Ближний Восток 201 военного по борьбе с беспилотниками. По его словам, эксперты работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Такое решение было принято по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках "дронового соглашения".

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал Зеленского "зеленым насекомым" и указал на то, что "смешно смотреть", как он "скачет" по странам Персидского залива и предлагает защиту от дронов.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на удары Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

