30 марта, 18:30

Происшествия

Ребенка обнаружили в квартире с телами двух человек в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Годовалого ребенка нашли в квартире с телами мужчины и женщины в подмосковном Подольске. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"30 марта текущего года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире, расположенной по улице Давыдово, тел мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По данному факту было заведено уголовное дело. Также следствие организовало комплекс действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Специалисты проводят осмотр места ЧП и планируют назначить судебные экспертизы.

В прокуратуре Московской области, в свою очередь, уточнили, что были найдена тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины. Порядок вещей в помещении не был нарушен. Ребенка передали в семейный центр.

"Подольская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины гибели супружеской пары", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Тюмени в кузове эвакуатора обнаружили брошенного ребенка. В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей. По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Оксаны Савиной, у него не обнаружено телесных повреждений.

Читайте также


происшествия

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

