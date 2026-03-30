Обвинение запросило 19 лет колонии для курского экс-замгубернатора Дедова

Фото: телеграм-канал "112"

Прокурор в ходе судебных прений запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей по делу о двух эпизодах взяточничества, сообщает ТАСС.

Обвинение также попросило запретить Дедову 14 лет занимать должность, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления.

Кроме того, прокурор запросил назначить Дмитрию Шубину, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 388,5 миллиона рублей.

В апреле прошлого года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Дедов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.

Позднее в Москву доставили других фигурантов дела – экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

В феврале 2026-го суд в Курске признал Лукина виновным по делу о хищении средств при строительстве фортификаций на границе с Украиной и приговорил его к 9 годам заключения. Также суд предписал ему выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей с конфискацией в пользу государства.