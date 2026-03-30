Пожар на причале Москвы-реки в Щукине ликвидирован

Пожар на причале Москвы-реки в районе Щукино полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Отмечается, что причину возгорания уставят дознаватели МЧС.

Вечером 30 марта на берегу Москвы-реки загорелись три катера. Инцидент произошел по адресу Авиационная улица, дом 79, корпус 1, строение 2. По данным СМИ, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. Информация о его состоянии не уточнялась.

Ранее скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка Иркутской области. В результате инцидента один человек получил травмы, еще трое погибли.