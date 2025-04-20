Теплоход столкнулся с воротами на гидроузле в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Теплоход под флагом России столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле в Ростовской области. Инцидент не привел к разливу нефтепродуктов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

Уточняется, что столкновение произошло в городе Семикаракорске. Теплоход "Альфа", который в этот момент заходил в камеру гидроузла, навалился на нижние ворота носовой частью судна.

В настоящий момент специалисты уточняют степень повреждения ворот и судна. В результате случившегося на гидроузле был перекрыт судовой ход.

Ранее российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж состоял из 23 человек, из которых 22 – россияне.

По данным СМИ, перед началом возгорания в машинном отделении корабля произошел взрыв. В морской полиции Пусана указали, что шесть граждан РФ пострадали.

