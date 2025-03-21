Spiegel: Германия конфисковала танкер Eventin с грузом нефти в 40 млн евро

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Таможня Германии конфисковала перевозивший нефть танкер Eventin. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Spiegel.

Как говорится в материале, решение было принято 14 марта. В немецкую собственность вместе с самим танкером перешли около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро.

По данным издания, между различными министерствами проходили интенсивные переговоры о судьбе танкера. В конце января Европейский союз внес судно в список так называемого теневого флота РФ, после чего правительство Германии решило конфисковать судно. Сейчас немецкие власти думают, как и где безопасно откачать нефть из танкера.

Журналисты отмечают, что так в ведомстве канцлера (Германии Олафа Шольца. – Прим. ред.) и МИД надеются "показать России, что ФРГ не останется безучастной к транзиту нефти из России через Балтийское море".

О том, что танкер Eventin лишился управления и дрейфует близ Рюгена, стало известно 10 января. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет.

Эвакуация экипажа не потребовалась, на помощь Eventin направили многоцелевое судно Arkona, аварийный буксир и специальную команду для буксировки, а также самолет Dornier Do 228. Затем судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.