23 октября, 09:29Происшествия
Сухогруз столкнулся с лодкой в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"
Сухогруз столкнулся с лодкой в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 23 октября в акватории реки Дон в Аксайском районе. В результате случившегося несколько человек пострадали.
Прокурор выдвинулся на место происшествия. Ему предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.
Кроме того, ведомство организовало проверку исполнения закона о безопасности судоходства. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Ранее скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангары в районе поселка Листвянка в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС РФ, на борту катера были пять человек.
В результате ЧП один человек получил травмы, еще трое погибли. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали.
