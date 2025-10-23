Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Сухогруз столкнулся с лодкой в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 октября в акватории реки Дон в Аксайском районе. В результате случившегося несколько человек пострадали.

Прокурор выдвинулся на место происшествия. Ему предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.

Кроме того, ведомство организовало проверку исполнения закона о безопасности судоходства. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангары в районе поселка Листвянка в Иркутской области. По данным регионального управления МЧС РФ, на борту катера были пять человек.

В результате ЧП один человек получил травмы, еще трое погибли. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали.