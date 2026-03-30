30 марта, 18:14 (обновлено 30.03.2026 19:35)
Три катера загорелись на берегу Москвы-реки в районе Строгинского моста
Фото: МАХ/"МЧС Москвы"
Три катера загорелись на берегу Москвы-реки на северо-западе столицы, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.
В ведомство поступило сообщение о возгорании, которое произошло по адресу Авиационная улица, дом 79, корпус 1, строение 2. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник. Из-за задымления затруднено движение по Строгинскому мосту. Позднее в Дептрансе опровергли эту информацию.
По информации ТАСС, в результате пожара есть пострадавший.
Ранее специалисты потушили возгорание в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Там огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир.
В ходе тушения были спасены четверо жильцов дома. В результате случившегося никто не пострадал.
При этом при пожаре в многоквартирном доме в Россошанском проезде пострадал один человек. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Также огонь частично затронул балкон жилища.
Три катера загорелись на Москве-реке в районе Строгинского моста