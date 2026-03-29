Пожар в подмосковном Жуковском полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены дознавателями ведомства.

О пожаре на улице Фрунзе, дом 12, стало известно 29 марта. Сильное задымление было установлено в чердачном помещении.

По данным оперативных служб, пожар начался в квартире на 5-м этаже, где проводились ремонтные работы, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка при проведении ремонтных работ. Позже возгорание на площади 2 250 квадратных метров было локализовано.

Кроме того, были спасены четыре человека. Еще 157 человек эвакуировали. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения.

