29 марта, 20:15Происшествия
Пожар в подмосковном Жуковском полностью потушен
Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"
Пожар в подмосковном Жуковском полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены дознавателями ведомства.
О пожаре на улице Фрунзе, дом 12, стало известно 29 марта. Сильное задымление было установлено в чердачном помещении.
По данным оперативных служб, пожар начался в квартире на 5-м этаже, где проводились ремонтные работы, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка при проведении ремонтных работ. Позже возгорание на площади 2 250 квадратных метров было локализовано.
Кроме того, были спасены четыре человека. Еще 157 человек эвакуировали. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения.