Четырех человек спасли при пожаре в Жуковском

Четыре человека спасены при пожаре в пятиэтажном доме в Жуковском, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящий момент объявлена ликвидация открытого горения. Было эвакуировано 157 человек. Уточняется, что для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения. Кроме того, сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре на улице Фрунзе, дом 12, стало известно 29 марта. Сильное задымление было установлено в чердачном помещении.

По данным оперативных служб, пожар начался в квартире на 5-м этаже, где проводились ремонтные работы, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка при проведении ремонтных работ. Позже возгорание на площади 2 250 квадратных метров было локализовано.

