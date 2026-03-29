Фото: MAX/"Жуковский"

Пожар в пятиэтажке в подмосковном Жуковском локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что огонь распространился по всей крыше. Его площадь составила 2 250 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания, а работы по тушению в настоящий момент продолжаются.

О пожаре на улице Фрунзе, дом 12, стало известно 29 марта. Сильное задымление было установлено в чердачном помещении.

По данным оперативных служб, пожар начался в квартире на 5-м этаже, где проводились ремонтные работы, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка при проведении ремонтных работ.

