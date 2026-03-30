Психолог Метелина прокомментировала популярность тренда на колоноскопию среди блогеров

В Сети завирусились видео, в которых блогеры рассказывают о своем опыте похода на колоноскопию. О противопоказаниях к процедуре, а также каких врачей нужно посетить перед ее проведением, читайте в материале Москвы 24.

Для профилактики лучше после 40

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Блогеры в Сети начали рассказывать подписчикам о своем опыте посещения колоноскопии – эндоскопического метода исследования толстого кишечника с помощью гибкого зонда (колоноскопа) с камерой. Специальную трубку вводят в организм под местной анестезией или в состоянии медикаментозного сна, чтобы обследовать стенки кишечника.

Некоторые инфлюенсеры не стесняются рассказывать подробности. При этом авторы видео не уточняют, какие должны быть показания к процедуре.

Врач гастроэнтеролог-эндокринолог Никита Харлов рассказал Москве 24, что колоноскопию обычно назначают пациентам, которые систематически замечают кровь в кале. При отсутствии интенсивных болей в животе, раздражения желудочно-кишечного тракта или в целом без подтвержденного диагноза, связанного с кишечником, особой необходимости в процедуре нет – получится лишь профилактическая диагностика.





Никита Харлов врач гастроэнтеролог-эндокринолог Согласно официальным рекомендациям, колоноскопию имеет смысл делать после 40 лет раз в год. Особенно если в семье кто-то страдал от онкологических заболеваний кишечника или рака желудка. Раньше 40, в том числе в детском возрасте, ее обычно проводят по показаниям.

По словам врача, если появились тревожные симптомы, необязательно сразу идти на колоноскопию. Для начала стоит сдать анализ на кальпротектин (исследование, которое позволяет оценить состояние кишечника при подозрении на воспалительные процессы).

Харлов отметил, что направление на проверку кишечника можно получить в государственной клинике, где перед этим нужно попасть на прием к терапевту, а затем к гастроэнтерологу. Профильный врач примет решение о необходимости колоноскопии. При этом большинство коммерческих медучреждений могут сразу согласиться провести процедуру при отсутствии противопоказаний.

К ним относится сердечно-легочная недостаточность – во время колоноскопии создается критическая нагрузка, и организм может не выдержать. Также это гипертоническая болезнь, особенно третьей стадии, так как процедура может спровоцировать колебание давления. Плюс нельзя проходить это исследование сразу после инсульта.

В список противопоказаний входят и тяжелые случаи воспалительных заболеваний кишечника, тем более с кровотечениями, так как есть риск повредить орган, а также кишечные спайки (рубцы между органами брюшной полости). Помимо этого, процедура не рекомендована при обострении геморроя.

"Также нужно понимать, что перед колоноскопией необходимо пройти подготовку: накануне принять слабительное средство с большим количеством воды, которое тщательно очистит кишечник. При наличии воспалительного заболевания в ЖКТ такая чистка способна нарушить микрофлору", – подчеркнул врач.

Попытка заинтриговать

Фото: tiktok.com/vika19942406; babyin009; angilininaa

В свою очередь, психолог Алиса Метелина в беседе с Москвой 24 рассказала, что некоторые вещи, например подробности проведения медицинских процедур, должны оставаться приватными. Желание блогеров показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни.





Алиса Метелина психолог Основная жизнь с ее буднями постепенно начинает обслуживать созданный в Сети образ. В условиях, когда пользователям надоел формат "красивой" жизни или слез на камеру, блогеры пытаются удержать внимание любыми способами и порой прибегают к смелым методам, чтобы вызвать ажиотаж.

Однако специалист уточнила, что важно разграничивать случаи, когда люди действительно болеют и показывают подписчикам все этапы борьбы с трудностями.

"Нужно уметь чувствовать границы дозволенного и понимать, что, например, демонстрация подробностей проведения процедуры – это перебор. Блогеры, которые это делают, пытаются сместить эти рамки и быть в тренде первыми", – рассказала психолог.



Эксперт отметила, что показ лишних жизненных подробностей в блоге может вызвать обратный эффект: интерес со стороны публики быстро пропадет, ведь подписчикам и так все уже будет известно. Также может пострадать репутация: всегда найдутся вещи и подробности личной жизни, которые лучше оставить за кадром, подытожила Метелина.