Женщину с собакой спасли на Люблинском пруду в Москве

В Москве на Люблинском пруду спасли женщину с собакой, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Женщина провалилась под лед вместе с доберманом 30 марта. Прибывшие на место спасатели заметили их в 15 метрах от берега. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке и доставили на поисково-спасательную станцию "Текстильщики".

Москвичке оказали первую помощь и обогрели. По ее словам, причиной ЧП стала попытка спасти собаку, которая выбежала на лед и провалилась. После осмотра пострадавшей бригадой скорой помощи она отказалась от госпитализации и уехала домой в сопровождении родственников.

Спасатели рекомендовали горожанам не выходить на лед и не спускать домашних животных с поводка во время прогулок около водоемов в условиях оттепели.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Москве-реке. Там женщина провалилась под лед вместе с собакой после попытки спасти питомца. Она рассказала, что домашнее животное погналось за птицами, после чего попало в ледяную полынью.