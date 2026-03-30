Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 16:02

Происшествия

Женщину с собакой спасли на Люблинском пруду в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В Москве на Люблинском пруду спасли женщину с собакой, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Женщина провалилась под лед вместе с доберманом 30 марта. Прибывшие на место спасатели заметили их в 15 метрах от берега. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке и доставили на поисково-спасательную станцию "Текстильщики".

Москвичке оказали первую помощь и обогрели. По ее словам, причиной ЧП стала попытка спасти собаку, которая выбежала на лед и провалилась. После осмотра пострадавшей бригадой скорой помощи она отказалась от госпитализации и уехала домой в сопровождении родственников.

Спасатели рекомендовали горожанам не выходить на лед и не спускать домашних животных с поводка во время прогулок около водоемов в условиях оттепели.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Москве-реке. Там женщина провалилась под лед вместе с собакой после попытки спасти питомца. Она рассказала, что домашнее животное погналось за птицами, после чего попало в ледяную полынью.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика