Путин носит часы российского производства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предпочитает наручные часы отечественного производства. Об этом журналист, автор ИС "Вести" Павел Зарубин написал в MAX.

Публикацию журналист сопроводил фрагментом видеозаписи с заседания Совета по культуре от 25 марта 2026 года, на котором видно, как глава государства перед началом встречи в видеоформате снимает часы и кладет их на стол. Зарубин отметил, что данные часы российского производства.

Ранее Путин рассказывал, что последние три года ночует в Кремле. Свою квартиру он показал Зарубину. На кадрах российский лидер и корреспондент заходили в апартаменты, где был виден портрет императора Александра III.

Журналист также обратил внимание на белый рояль у окна и поинтересовался у президента, находит ли он время для игры. Глава государства признался, что играет крайне редко. Также Путин продемонстрировал свою библиотеку, две спальни и небольшую домашнюю церковь.