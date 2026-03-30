Россиянка потребовала признать родство с Бастой и взыскать с него 20 млн

Россиянка подала иск в суд, требуя признать ее родство с рэпером Бастой (настоящее имя Василий Вакуленко) и взыскать с него 20 миллионов рублей. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Женщина утверждает, что их с музыкантом родственную связь подтверждают схожие родинки под глазом. По словам собеседника журналистов, в сумму требований россиянки входит в том числе компенсация морального вреда. Кроме того, она попросила взять ее на работу в компанию Gazgolder, одним из совладельцев которой является артист.

Как следует из судебных документов, иск женщина подавала 4 раза. Тем не менее во всех случаях его возвращали: дважды – из-за невыполнения требований судьи, а в остальных случаях – по причине того, что дело уже поступило в инстанцию.

Ранее директор российского певца Алексея Глызина Максим Глотов заявил, что ничего не знает об иске Российского авторского общества (РАО) к артисту. Речь идет о требовании взыскать с исполнителя 480 тысяч рублей за композиции "Ты не ангел" и "Поздний вечер". Глотов отметил, что узнал информацию об иске к певцу из СМИ. В связи с этим он не смог рассказать подробности по поводу данных разбирательств.