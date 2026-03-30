Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Терехину

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину.

В указе президента России отмечено, что звание Терехину присвоено за мужество и героизм, которые он проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941–1945 годов.

За время службы Терехин совершил около 250 боевых вылетов, а в воздушных боях сбил более 10 самолетов противника. Он представлялся к званию Героя Советского Союза, однако не получил его.

В июле 1941 года в районе Могилева он израсходовал в бою все боеприпасы и тараном сбил бомбардировщик Хе-111, после чего своей поврежденной машиной вторым тараном сбил еще один бомбардировщик.

Сначала Терехина похоронили в деревне Добывалово Валдайского района Новгородской области, однако в 1955-м его перезахоронили в городе Валдае.

Ранее Путин вручил государственные награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову, музыканту Юрию Антонову и телеведущей Тине Канделаки.

Гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков были удостоены званий Героя труда России.

