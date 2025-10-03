Путин: основы характера героев России закладываются в семье

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Основы характера и мировоззрения героев России закладываются в семьях, заявил Владимир Путин в ходе награждения учителей и наставников бойцов СВО.

"Безусловно, важно никогда не забывать, и не забудем, что сами основы характера и мировоззрения наших героев были заложены в семьях их родителями. Низкий им поклон", – отметил российский лидер.

По его словам, офицеры достойно выдержали экзамен на верность Родине. Кроме того, ветераны СВО достойно справляются и с работой на гражданском поприще.

Как отметил глава государства, смысл программы "Время героев" как раз в том, чтобы ветераны спецоперации работали "на мирной передовой", прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Таким образом они продолжат путь служения Отечеству.

"В ходе специальной военной операции (офицеры армии России. – Прим. ред.) проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы – свободу и государственность нашей страны, суверенитет", – подчеркнул Путин.

Президент в новом концертном центре "Сириус" поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. Он отметил, что учителя во все эпохи вели страну вперед, воспитывая выпускников.

В рамках церемонии Путин также вручил государственные награды педагогам. Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил учитель школы в Тюменской области Олег Плесовских.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что "Учителем года" стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области.