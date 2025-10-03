Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября, заявив, что сила страны состоит в ее самобытной и суверенной системе образования.

"Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире", – сказал он в ходе торжественной церемонии вручения госнаград наставникам бойцов СВО в новом концертном центре "Сириус".

По словам российского лидера, учителя во все эпохи вели страну вперед, воспитывая выпускников, которые одерживали победы в бою и на других поприщах.

В рамках церемонии медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил учитель Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олег Плесовских. Кроме того, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" удостоился директор спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеслав Иванов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что "Учителем года" стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области.

