Московские педагоги пройдут по красным дорожкам в День учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Дня учителя в Москве запланирована масштабная праздничная программа, включающая проход педагогов по красным ковровым дорожкам. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова поздравила сотрудников образовательных учреждений с их профессиональным праздником.

"Вы не просто учите детей, но и сами постоянно совершенствуете свои знания, идете в ногу со временем, осваиваете новые методики. Ваш личный пример целеустремленности вдохновляет школьников, помогает им не бояться трудностей и уверенно идти к своим целям", – отметила вице-мэр, пожелав учителям успехов, счастья, здоровья и благодарных учеников.

Праздничные мероприятия запланированы во всех округах города. Например, в зданиях, отремонтированных по программе "Моя школа", а также в новых корпусах, открытых 1 сентября, учителей встретят с красными ковровыми дорожками. Ученики вместе с родителями поздравят их воздушными шарами, плакатами, цветами и подарками.

На Пушкинской площади установят арт-объект в форме большого букета, а на гирляндах, украшающих Никольскую улицу, разместят тетрадные листы с пожеланиями от почти 500 школ. Кроме того, портреты учителей с благодарственными словами появятся на медиафасадах города, включая Останкинскую телебашню.

В пятницу, 3 октября, Центр творчества имени А. В. Косарева приглашает на выступления детских коллективов, мастер-классы и интерактивные игры. В этот же день Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" представит масштабную праздничную программу, включающую выставку рисунков и концерт.

В свою очередь, в день самого праздника, 5-го числа, Центр развития творчества детей и юношества "Гермес" организует день самоуправления, в ходе которого воспитанники проведут мастер-классы для педагогов. В то же время в Московском дворце пионеров вокальный ансамбль "Консонанс" выступит с концертом, где прозвучат школьные произведения.

Владимир Путин ранее обращал внимание на непростой путь в данной профессии. По его словам, учителя выбрали очень ответственную и благородную миссию, стремясь сделать все, чтобы ученики выросли достойными людьми и обрели знания и ценности, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни.

Также президент подчеркивал сильную педагогическую школу, которой всегда славилась Россия. Глава государства отметил, что именно преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций позволяют стране уверенно идти вперед и развивать на суверенной основе систему образования.

