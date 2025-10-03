Спрос на букеты перед Днем учителя вырос почти в четыре раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спрос на букеты в России вырос в 3,7 раза за последнюю неделю в преддверии Дня учителя, празднующегося 5 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного онлайн-ретейлера.

В то же время в течение предыдущих двух недель эксперты зафиксировали рост продаж женской парфюмерии в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, реализация парфюмерных наборов увеличилась в 2,2 раза, а подарочных наборов – в 1,9.

Еще одной категорией подарков ко Дню учителя является техника для обновления школьных классов, выяснили эксперты. Например, продажи демонстрационного оборудования на маркетплейсе выросли более чем в 1,8 раза, тогда как спрос на наборы конфет в коробках – в 1,6.

Самыми удачными подарками педагогам являются букеты с именными открытками или предметы, облегчающие работу, например органайзеры, ежедневники или указки, отмечала ранее специалист по этикету Надежда Коломацкая.

Согласно ее рекомендациям, в качестве еще одного безошибочного варианта можно выбрать менее скоропортящиеся и оригинальные варианты: зефир, конфеты, чай или шоколад. При этом дарить деньги в конверте, а также карты в магазины алкоголя или нижнего белья не стоит, поскольку это может быть расценено некорректно, пояснила эксперт.

Стоимость презентов не должна превышать трех тысяч рублей, согласно действующей статье 575 Гражданского кодекса России, напоминала ранее депутат Татьяна Буцкая. Парламентарий посоветовала родителям при покупке подарка сохранять или фотографировать чек, который будет подтверждать цену товара.

