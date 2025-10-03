Путин вручил госнаграды учителям участников СВО в преддверии Дня учителя

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин вручил государственные награды педагогам участников СВО в преддверии Дня учителя. Торжественное мероприятие состоялось в новом концертном центре "Сириус".

В частности, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил учитель Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олег Плесовских.

В свою очередь, учительница гимназии № 53 из Пензенской области Светлана Степанова и ветеран Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина были отмечены знаком отличия "За наставничество".

Кроме того, звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" получил директор спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеслав Иванов.

Заслуженными учителями России стали:



педагог средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова из Псковской области Светлана Магера;

учитель средней общеобразовательной школы № 9 из Ленинградской области Зоя Никитина.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что "Учителем года" стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области.

Министр также поддерживал предложение о введении звания "Заслуженный просветитель". По его мнению, это станет важным шагом в укреплении статуса профессии педагога-лектора в России.