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Кравцов: звание "Заслуженный просветитель" может появиться в России

Звание "Заслуженный просветитель" может появиться в России – Кравцов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею введения звания "Заслуженный просветитель", сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению Кравцова, введение такого звания станет важным шагом в укреплении статуса профессии педагога-лектора в России. Награда станет еще одним свидетельством уважения к труду лекторов.

Также звание "Заслуженный просветитель" может стать востребованным в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших лекторов в развитие образования в стране.

Ранее в Минпросвещения РФ назвали максимально допустимую нагрузку на педагогов. В ведомстве считают, что учителя должны проводить не более 5-6 уроков в день.

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